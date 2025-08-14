Шарапова — об отъезде из России в 7 лет: «Смелые люди должны быть немного глупыми»

«Я думаю, что смелые люди должны быть немного глупыми, чтобы совершать безумные поступки, пользоваться своими шансами. Я верю в это по сей день. У нас было все там, откуда мы приехали. Но у нас был план Б, если бы я не достигла успеха. Мы могли просто вернуться к обычной жизни, где у нас была крыша над головой. Самый большой подарок моего отца — ты встаешь по утрам и делаешь то, что должна. Неделю, месяц, потом год. И с небольшой долей удачи в твоей жизни начинают случаться великие вещи», — заявила Шарапова в интервью Энди Роддику.