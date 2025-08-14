Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шарапова — об отъезде из России в 7 лет: «Смелые люди должны быть немного глупыми»

Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова высказалась об отъезде из России.

Источник: Getty Images

В возрасте 7 лет Шарапова со своим отцом переехали в США, чтобы Мария профессионально занималась теннисом.

«Я думаю, что смелые люди должны быть немного глупыми, чтобы совершать безумные поступки, пользоваться своими шансами. Я верю в это по сей день. У нас было все там, откуда мы приехали. Но у нас был план Б, если бы я не достигла успеха. Мы могли просто вернуться к обычной жизни, где у нас была крыша над головой. Самый большой подарок моего отца — ты встаешь по утрам и делаешь то, что должна. Неделю, месяц, потом год. И с небольшой долей удачи в твоей жизни начинают случаться великие вещи», — заявила Шарапова в интервью Энди Роддику.

Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше