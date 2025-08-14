Жасмин Паолини рассказала, как справляется с жарой в Цинциннати

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о погодных условиях, в которых спортсменам приходится играть на турнире в Цинциннати. После матча ⅛ финала с Барбарой Крейчиковой она рассказала, как спасается от 30-градусной жары во время встреч на открытом корте под солнцем.