Андрей Рублёв поделился впечатлениями от работы с Маратом Сафиным

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о сотрудничестве с чемпионом двух турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным.

Источник: Getty Images

«Всё отлично. Мне очень нравятся его советы — в целом, то, что он видит, то, как он это видит. Надеюсь, что он приедет на US Open и у нас будет больше воспоминаний», — приводит слова Рублёва Tennis.com.

Напомним, Рублёв начал работать с Сафиным весной этого года. Ранее Андрей выразил надежду, что Марат успеет сделать визу к Открытому чемпионату США — 2025? который пройдёт с 24 августа по 7 сентября. В данный момент Рублёв находится в Цинциннати, где примает участие в хардовом турнире серии «Мастерс». Сегодня, 15 августа, он сыграет в четвертьфинале против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Узнать больше по теме
Биография Марата Сафина: карьера и личная жизнь теннисиста
Большой теннис не сразу стал спортом, в котором у России есть крупные победы абсолютных мировых лидеров. В 90-е популяризация тенниса набрала обороты благодаря Борису Ельцину. Первыми крупный турнир смогли выиграть парники Андрей Ольховский и Евгения Манюкова в 1993 году, потом в одиночном и парном разряде побеждал великий Евгений Кафельников. А дальше настало время Марата Сафина, с биографией которого можно ознакомиться в нашей статье.
Читать дальше