Андрей Рублёв поделился впечатлениями от работы с Маратом Сафиным

«Всё отлично. Мне очень нравятся его советы — в целом, то, что он видит, то, как он это видит. Надеюсь, что он приедет на US Open и у нас будет больше воспоминаний», — приводит слова Рублёва Tennis.com.
Напомним, Рублёв начал работать с Сафиным весной этого года. Ранее Андрей выразил надежду, что Марат успеет сделать визу к Открытому чемпионату США — 2025? который пройдёт с 24 августа по 7 сентября. В данный момент Рублёв находится в Цинциннати, где примает участие в хардовом турнире серии «Мастерс». Сегодня, 15 августа, он сыграет в четвертьфинале против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.