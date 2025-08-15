Ричмонд
Рыбакина за 29 минут разгромила Соболенко в матче за полуфинал

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая 10-е место в мировом рейтинге, вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США), сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

В четвертьфинале она обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко в двух сетах — 6:1, 6:4. Причем на первую партию она затратила 29 минут, а на вторую — 47.

За матч Рыбакина сделала 11 эйсов и совершила 1 двойную ошибку, тогда как Соболенко выполнила 4 подачи навылет и допустила также 1 двойную ошибку.

Следующей соперницей казахстанки станет полька Ига Швентек (№ 3), которая в четвертьфинале прошла россиянку Анну Калинскую (№ 34) — 6:3, 6:4.

Напомним, призовой фонд турнира в Цинциннати составляет 5,15 миллиона долларов.

