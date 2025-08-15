Рыбакина сравнялась с Квитовой и Соболенко по победам над первой ракеткой на «тысячниках»

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) Елена обыграла трёхкратную победительницу турниров «Большого шлема» Арину Соболенко со счётом 6:1, 6:4.
Для Рыбакиной победа над Соболенко также стала 23-й над игроком из топ-10, седьмой в карьере над лидером рейтинга. Елена вышла в 11-й полуфинал на «тысячнике» в карьере и третий — в сезоне.
За выход в финал соревнований в Цинциннати Елена Рыбакина поспорит с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая в ¼ финала обыграла россиянку Анну Калинскую.