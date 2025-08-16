Как же обидно за Рублева! Блестяще играл с Алькарасом, но дрогнул и покинул Цинциннати

«Из игры на Уимблдоне я вынес, что нужно продолжать работать. У меня получалось бороться, нужно это закреплять и улучшать, чтобы можно было длительное время играть без провалов. Потому что на таком уровне одно-два очка — и все, брейк ушел. С такими игроками нужно на протяжении четырех часов играть без малейшей потери фокуса», — сказал Рублев в интервью «Больше!».