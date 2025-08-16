Как же обидно за Рублева! Блестяще играл с Алькарасом, но дрогнул и покинул Цинциннати

Турнир ATP Cincinnati Open. Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Андрей Рублев (Россия, 9) — 6:3, 4:6, 7:5
Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал турнира в Цинциннати (США). В четвертьфинале 11-й номер мирового рейтинга проиграл второму — испанцу Карлосу Алькарасу. По итогам «мастерса» россиянин опустится на 15-е место в рейтинге ATP, но общий итог турнира для него — скорее положительный.
Боевой настрой
Рублев и Алькарас встретились в пятый раз — в личном противостоянии у испанца было преимущество 3:1. Их предыдущая встреча состоялась чуть более месяца назад на Уимблдоне, где Алькарас одержал волевую победу в четырех сетах.
Карлос уверенно прошел в четвертьфинал турнира в Цинциннати, обыграв Джумхура, Меджедовича и Нарди. На момент встречи с Рублевым у него была впечатляющая серия — лишь два поражения в 38 матчах. Андрей же добрался до четвертьфинала, победив Тиена, Попырина и Комесанью.
Рублев так описывал свои ожидания перед матчем:
«Из игры на Уимблдоне я вынес, что нужно продолжать работать. У меня получалось бороться, нужно это закреплять и улучшать, чтобы можно было длительное время играть без провалов. Потому что на таком уровне одно-два очка — и все, брейк ушел. С такими игроками нужно на протяжении четырех часов играть без малейшей потери фокуса», — сказал Рублев в интервью «Больше!».
Нервы россиянина
Начало первого сета выглядело многообещающе для Рублева: сильные подачи навылет, высокая концентрация и уверенная игра. Но как только Карлос поймал темп, Рублев отступил.
В третьем гейме Алькарас сделал брейк, вышел вперед, а Андрей стал нервничать и чаще ошибаться. Он начал на повышенных тонах разговаривать с судьей: по мнению россиянина, счетчик 25 секунд на подачу запускали слишком рано. Спустя некоторое время он повторно выразил претензию арбитру, но это ни к чему не привело. На финише партии Алькарас еще раз взял чужую подачу, реализовав первый же сетбол — 6:3.
Досадная ошибка в ключевой момент
Во второй партии Рублев собрался: стало меньше ошибок, выросла концентрация. В седьмом гейме Андрей сделал первый брейк в матче, что позволило ему сравнять счет по сетам.
Казалось, психологическое преимущество перешло к россиянину, однако решающая партия обернулась для него драмой. Сет ненадолго прервался, когда одному из болельщиков стало плохо на трибуне — ему оказали помощь, и игру возобновили.
В конце сета Рублев вел острую борьбу, обменялся брейками с Алькарасом и проявил характер, ведь при счете 5:3 испанец подавал на матч.
Но в последнем гейме перед тай-брейком Андрей дрогнул: допустил двойную ошибку, подарив сопернику матч, а с ним и путевку в полуфинал американского турнира.
Нервозность Карлоса в третьей партии могла сыграть в пользу россиянина, однако Андрей сам не сумел справиться с эмоциями и допустил обидную ошибку в ключевой момент.
Таким образом, борьба Рублева на турнире в Цинциннати завершена, а за выход в финал испанец сразится с Александром Зверевым (Германия).
Автор: Андрей Кириллов