Возрождение Рыбакиной? В Цинциннати она уже вынесла Соболенко и теперь сразится со Швёнтек

Итак, впереди Швёнтек, с которой Рыбакина играла уже много раз — как и с Соболенко. У Иги минимальное преимущество по личным встречам (5−4), причём заработанное только в нынешнем сезоне — год назад Елена вела 4−2. При этом 2025-й долго складывался неудачно не только для Рыбакиной, но и для Швёнтек. У польки был целый год без финалов между титулом «Ролан Гаррос» — 2024 и финалом Бад-Хомбурга-2025. Зато сразу после Бад-Хомбурга Ига неожиданно взяла Уимблдон, где раньше никогда не проходила дальше четвертьфинала, с запасом вернувшись в топ-3 рейтинга и, можно сказать, совершив свой теннисный ренессанс — причём на траве, которая прежде была для Швёнтек очень неудобным покрытием. Более подробно об этом мы рассуждали в превью к предыдущему матчу Иги, в котором она играла с Анной Калинской.