Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати

Теннисный мир замер в ожидании нового матча игроков в противостоянии, которое обещает стать классическим (если уже не стало). Последние четыре матча Синнера и Алькараса были финалами крупнейших турниров. В предыдущие годы они сражались друг с другом строго по три раза за сезон. В 2025-м итальянец и испанец уже трижды сражались за титул. На грунтовом «Мастерсе» в Риме и на «Ролан Гаррос» победил Карлос, а на Уимблдоне — Янник. И прервал победную серию соперника, который до этого побеждал его пять раз подряд. В личных встречах Алькарас впереди — 8−5. И в 10 матчах из 13 был как минимум один тай-брейк.