Синнер и Алькарас опять сразятся в финале. Теперь — на «Мастерсе» в Цинциннати

Янник Синнер и Карлос Алькарас обречены играть друг с другом крупные финалы. Эти двое сейчас на голову выше остальных по уровню, что они и доказывают раз за разом. В этот раз итальянец и испанец победили в своих полуфиналах на «Мастерсе» в Цинциннати — и теперь готовятся к новому сражению за титул.
Синнер, которому в день полуфинала, 16 августа, исполнилось 24 года, играл со 136-й ракеткой мира Теренсом Атманом. 23-летний француз провёл турнир всей жизни, выбив из сетки Флавио Коболли, Жоао Фонсеку, Тейлора Фрица, Хольгера Руне. Но с Синнером не справился, хотя и был весьма хорош. Перед матчем Теренс подарил Яннику карточку покемона.
В первом сете у обоих игроков не то что не было брейк-пойнтов, но даже «ровно» ни разу не возникало. На тай-брейке Синнер использовал второй сетбол — 7:6 (7:4). В первом гейме второй партии Яннику на подаче пришлось продраться через серию «ровно». В остальных своих геймах у него не было проблем, хотя физически этот матч и для него был непростым — из-за жары. Сделав два брейка, итальянец вышел в финал — 7:6 (7:4), 6:2 за 1 час 27 минут.
Синнер во второй раз подряд сыграет в финале Цинциннати. Он первый, кому это удалось сделать, со времён Роджера Федерера в 2014—2015 годах. Эта победа стала для итальянца 200-й на харде (при 49 поражениях). У него уже 10 финалов на последних 11 турнирах. На «Мастерсах» Синнер в восьмой раз сыграет в решающем матче. Этот финал станет для него 28-м на уровне ATP.
После матча Янник поблагодарил всех за пожелания на день рождения.
Атман же покидает турнир с высоко поднятой головой. Он поднимется на 67 строчек в рейтинге ATP и впервые станет 69-й ракеткой мира.
Синнер в интервью на корте сказал: "Очень серьёзное испытание. Каждый раз, когда играешь с совершенно новым соперником, это очень сложно. Играть против таких ребят на поздних стадиях турниров ещё сложнее. Давление выше, понимаешь, что они заслужили быть здесь. Он обыграл невероятных игроков, чтобы выйти в полуфинал.
Я знал, что должен быть очень осторожен. Сегодня я был настроен. Я отлично справился с трудностями на корте. Он подавал очень хорошо в первом сете. У него огромный потенциал. Желаю ему всего самого наилучшего. Очень рад снова оказаться в финале".
* * *
Что касается второго полуфинала с участием Алькараса и Александра Зверева, то этот матч дважды прерывался. Сначала стало плохо кому-то из болельщиков на трибунах, а потом — самому Звереву. По ходу второго сета Александру пришлось ненадолго покинуть корт — из-за проблем со спиной ему могла понадобиться инъекция.
В первой партии Зверев мог повести с брейком, но упустил тройной брейк-пойнт в четвёртом гейме. Этого Алькарас ему «не простил», сделал брейк в седьмом гейме, а в 10-м подал на сет — 6:4. На старте второй партии теннисисты обменялись брейками, а после 3:2 в пользу Александра (без брейка) Карлос под ноль взял четыре гейма подряд и вышел в финал — 6:4, 6:3 за 1 час 45 минут. Во второй половине этого сета немецкий теннисист уже не мог сражаться в полную силу.
Алькарас после матча написал на камере: «Рад финалу, но переживаю за Сашу. Желаю тебе всего наилучшего».
Алькарас в 29-й раз в карьере сыграет в финале, в том числе в девятый раз — на «Мастерсе». В интервью на корте он сказал: "Всегда непросто играть против соперника, который чувствует себя не на 100%. Тем более когда речь идёт о Саше, он замечательный человек вне корта, у нас очень хорошие отношения. Это было тяжело.
Думаю, матч начался с качественного тенниса с обеих сторон, но потом он внезапно почувствовал себя плохо, и я больше думал о том, как он себя чувствует, чем о своей игре и теннисе. Для меня это была очень сложная ситуация, и я просто хочу пожелать ему всего наилучшего".
* * *
Теннисный мир замер в ожидании нового матча игроков в противостоянии, которое обещает стать классическим (если уже не стало). Последние четыре матча Синнера и Алькараса были финалами крупнейших турниров. В предыдущие годы они сражались друг с другом строго по три раза за сезон. В 2025-м итальянец и испанец уже трижды сражались за титул. На грунтовом «Мастерсе» в Риме и на «Ролан Гаррос» победил Карлос, а на Уимблдоне — Янник. И прервал победную серию соперника, который до этого побеждал его пять раз подряд. В личных встречах Алькарас впереди — 8−5. И в 10 матчах из 13 был как минимум один тай-брейк.
"Я действительно с нетерпением жду новой встречи с ним. Благодаря ему я показываю свой лучший теннис. Для зрителей это тоже здорово — наблюдать за нашими поединками. Мы поднимаем уровень игры на максимум и дарим красивейший теннис. Я готов принять этот вызов. Готов проанализировать свои ошибки в прошлом матче и постараться сыграть лучше в понедельник.
Завтра выходной день, я постараюсь немного подстроить свою игру, чтобы быть готовым на 100%. Ментально и тактически хочу быть в идеальной форме. Завтра будет отличный день, и я с волнением жду понедельника", — сказал Алькарас на корте после матча.