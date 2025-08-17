Ричмонд
© VK, 1999-2025
Панова вышла в финал парного турнира в Цинциннати

Панова и Ханьюй вышли в финал парного турнира в Цинциннати.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Александра Панова вместе с китаянкой Го Ханьюй вышли в финал парного турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 5,1 миллиона долларов.

В полуфинальной встрече Панова и Го Ханьюй обыграли посеянных под первым номером итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

В финале россиянка и китаянка сыграют против канадки Габриэлы Дабровски и новозеландки Эрин Рутлифф (2-й номер посева).