Панова вышла в финал парного турнира в Цинциннати

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Александра Панова вместе с китаянкой Го Ханьюй вышли в финал парного турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 5,1 миллиона долларов.
В полуфинальной встрече Панова и Го Ханьюй обыграли посеянных под первым номером итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.
В финале россиянка и китаянка сыграют против канадки Габриэлы Дабровски и новозеландки Эрин Рутлифф (2-й номер посева).