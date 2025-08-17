Медведев: когда мне будет 35, я буду бойкотировать матчи в 11 утра

«Сказал своей команде, когда мне будет 35, я буду бойкотировать матчи в 11 утра. Я объясню: “Извините, ребята, я не приду. Я не проснулся. Победа из-за неявки”. Для меня 11 утра — это слишком рано. Ты должен вставать в 6:30, тогда как если играешь ночью, можно проснуться в 9:00. Это меняет подход к матчу. Это безумно с ментальной точки зрения», — приводит слова Медведева The Guardian.