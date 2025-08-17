Ричмонд
За 100 минут Рыбакина и Швентек определили финалистку турнира в Цинциннати

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 10) уступила в ½ финала турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США), сообщают Vesti.kz.

Источник: ktf.kz

За выход в финал Елена сражалась с третьей ракеткой мира Игой Швентек из Польши.

В первом сете при счете 3:2 в пользу Швентек Рыбакина сумела перевернуть ход игры и выйти вперед — 5:3.

Впрочем, польская теннисистка сумела выиграть сет — 7:5.

Во втором сете Швентек одержала верх со счетом 6:3.

Матч продолжался один час и 39 минут.

На счету Рыбакиной восемь эйсов (семь у Швентек), одна двойная ошибка (три у Швентек). Кроме того, Рыбакина реализовала один брейк-пойнтов из четырех (три из семи у Иги).