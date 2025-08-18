Ричмонд
Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати

В полуфинале российская теннисистка уступила итальянке Жасмин Паолини.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла итальянке Жасмин Паолини в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу Паолини, посеянной на турнире под седьмым номером. Кудерметова не получила номера посева. В финале итальянская теннисистка сыграет с третьей ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши, которая в полуфинале переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (7:5, 6:3).

Кудерметовой 28 лет, она занимает 36-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Roland Garros, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла девять титулов, включая победы на Итоговом турнире WTA (2022) и Уимблдоне (2025).

Паолини 29 лет, она располагается на девятой строчке в мировом рейтинге. Итальянка выиграла три турнира WTA в одиночном разряде. В прошлом году она дошла до финала Уимблдона и Roland Garros. Паолини является олимпийской чемпионкой в парном разряде, в финале турнира в Париже она вместе с Сарой Эррани обыграла россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии «хард» и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей в 2024 году стала белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).

