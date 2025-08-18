Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати

Паолини 29 лет, она располагается на девятой строчке в мировом рейтинге. Итальянка выиграла три турнира WTA в одиночном разряде. В прошлом году она дошла до финала Уимблдона и Roland Garros. Паолини является олимпийской чемпионкой в парном разряде, в финале турнира в Париже она вместе с Сарой Эррани обыграла россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.