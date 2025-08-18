Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алькарас выиграл восьмой «Мастерс» в карьере

Янник Синнер снялся с финала при счете 0:5.

Источник: Спортс"

Алькарас взял 22-й титул в карьере (общий баланс в финалах 22:7) и восьмой «Мастерс» (баланс в финалах — 8:1).

Алькарас — третий испанец, побеждавший в Цинциннати в Открытой эре, после Карлоса Мойи (2002) и Рафаэля Надаля (2013).

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше