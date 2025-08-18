Алькарас выиграл восьмой «Мастерс» в карьере

Алькарас взял 22-й титул в карьере (общий баланс в финалах 22:7) и восьмой «Мастерс» (баланс в финалах — 8:1).
Алькарас — третий испанец, побеждавший в Цинциннати в Открытой эре, после Карлоса Мойи (2002) и Рафаэля Надаля (2013).
Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше