Синнер — об отказе в финале Цинциннати: «Со вчерашнего дня чувствовал себя неважно — надеялся, что за ночь полегчает, но стало только хуже»

Итальянец снялся с матча против Карлоса Алькараса при счете 0:5.

Источник: Спортс"

"Обычно сначала я обращаюсь к сопернику, но сегодня хочу начать с вас, зрители. Мне очень, очень жаль, что я вас разочаровал. Со вчерашнего дня чувствовал себя неважно — надеялся, что за ночь полегчает, но стало только хуже. Пытался выйти и хотя бы дать бой, но сил не хватило. Искренне извиняюсь перед всеми вами. Знаю, некоторые, возможно, взяли выходной в понедельник или как-то подстроились, и мне действительно очень жаль.

Конечно, поздравляю Карлоса. Еще один титул. Не так ты хотел его выиграть, но у тебя невероятный сезон. Ты и твоя команда проделываете потрясающую работу. Так держать! Желаю тебе всего наилучшего на US Open и до конца сезона", — сказал Синнер на церемонии награждения.

