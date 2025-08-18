Синнер — об отказе в финале Цинциннати: «Со вчерашнего дня чувствовал себя неважно — надеялся, что за ночь полегчает, но стало только хуже»

"Обычно сначала я обращаюсь к сопернику, но сегодня хочу начать с вас, зрители. Мне очень, очень жаль, что я вас разочаровал. Со вчерашнего дня чувствовал себя неважно — надеялся, что за ночь полегчает, но стало только хуже. Пытался выйти и хотя бы дать бой, но сил не хватило. Искренне извиняюсь перед всеми вами. Знаю, некоторые, возможно, взяли выходной в понедельник или как-то подстроились, и мне действительно очень жаль.