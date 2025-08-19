Ричмонд
Елена Приданкина пробилась в полуфинал квалификации US Open — 2025

186-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина успешно стартовала в квалификации US Open — 2025.

Источник: Чемпионат.com

186-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина успешно стартовала в квалификации US Open — 2025. В первом матче она одержала волевую победу над чешкой Барборой Палицовой (174-й номер рейтинга WTA) со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 51 минуту. За это время Приданкина выполнила одну подачу навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Палицовой четыре эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в финал квалификации Открытого чемпионата США Елена Приданкина поспорит с японкой Эной Сибахарой (20-я сеяная).