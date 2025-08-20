Толпа звезд и симуляция борьбы. Новый формат микста на US Open: что это было?

Первые 12 матчей нового микст-турнира на Открытом чемпионате США оставили крайне неоднозначное впечатление. С одной стороны, за шесть дней до старта основной сетки мы увидели на кортах «Флашинг Медоуз» много знаменитостей одиночного разряда, что, наверное, стало особым блюдом для теннисных гурманов. С другой — непонятно, чем представленное публике действо отличается от выставочных шоу-соревнований, которые и раньше проводились перед стартом US Open. Есть стойкое ощущение, что, присвоив развлекательному мероприятию официальный статус и предложив миллион долларов победителям, организаторы просто слили традицию розыгрышей полноценного титула в смешанном разряде, существовавшую в Нью-Йорке с 1887 года. Пока революционный вариант выглядит свежо, но его дальних перспектив не просматривается.
Играем за всех парников
Еще на этапе проекта обновленный формат вызывал много критики — за сокращенный регламент матчей (до четырех геймов), уменьшение списка участников до 16 пар и за приглашение звезд одиночного разряда в ущерб титулованным парникам. И в первый же день турнира многие из опасений подтвердились. Всего один матч из 12 продлился более часа (Музетти и Макнелли одолели Осаку и Монфиса за 68 минут), и ни в одном из поединков не было сыграно три сета. Первые ракетки мира Янник Синнер и Арина Соболенко, пообещав участие, в итоге снялись (белоруска — со странной формулировкой о солидарности с травмированным напарником Григором Димитровым). Итальянец логично отказался от микста после мучительного финала «мастерса» в Цинциннати, ведь даже у него здоровье не железное, а для сохранения лидерства в рейтинге Яннику в одиночном разряде надо кровь из носу защищать свой титул.
Из-за отказа Синнера больше всех пострадала его чешская партнерша Катержина Синякова, а выдернутые из запаса американцы Даниэль Коллинс и Кристиан Харрисон лихо прошли в полуфинал, лишний раз подтвердив: участие в новом турнире не требует особой подготовки и сыгранности, а умение выступать в паре важнее индивидуального класса. Тот же Харрисон в личном разряде сейчас вообще не имеет рейтинга и в парах в основном играет на уровне «челленджеров». Ну, а главный перформанс в первый день выдали прошлогодние чемпионы американского ТБШ в миксте Сара Эррани и Андреа Вавассори. Этот дуэт, попавший в заявку только после скандала с организаторами, легко доказал свое превосходство, разобравшись в том числе с Андреем Рублевым и Каролиной Муховой (4:1, 5:4) — тоже бывалыми парниками.
«Мы играем за всех парников, которые не смогли здесь выступить. Стараемся показать свой лучший теннис, — заявил Вавассори после победы в первом круге над Еленой Рыбакиной и Тэйлором Фрицем (4:2, 4:2). — Тактика в парном разряде играет очень важную роль. Здесь много сильных игроков, но мы с Сарой часто играем вместе, общаемся и вне корта — это важно. В новом формате есть свои плюсы и минусы. Плюсом является то, что стадион на втором матче был заполнен. Это здорово, что парный разряд увидело больше людей. Надо отдать должное организаторам. Такой вариант отлично подходит для развития парного и смешанного парного разрядов в будущем».
«У них нет романтических отношений»
По поводу заполненных трибун — здесь секрет прост. На матчи во вторник бесплатно пускали всех желающих. И это, возможно, стало для теннисных фанатов Нью-Йорка единственной экономной возможностью увидеть вживую игроков калибра Карлоса Алькараса и Иги Свентек. Кстати, последнюю можно считать главной героиней первого дня соревнований. Пролетев 900 км после победного вечернего финала в Цинциннати, полька уже в 10 утра на следующий день вышла на тренировку и потом помогла своему норвежскому напарнику Касперу Рууду выиграть два матча подряд и выйти полуфинал.
Свентек, пожалуй, главная звезда в оставшейся восьмерке участников турнира. Остальные фронтмены — Новак Джокович, Александр Зверев, Винус Уильямс и другие топы — не слишком напрягались на корте и ограничились одним матчем. Особенно обидно за дуэт Эммы Радукану и Карлоса Алькараса, которые без вариантов уступили Джеку Дрэйперу и Джессике Пегуле. Теннисные паблики сейчас заполнены обсуждениями, как здорово молодая пара смотрится вместе (в сексуальном, а не теннисном плане) и как томно жмет друг другу руки. СМИ пытаются выдумать роман между испанцем и британкой уже два года, хотя, скорее всего, это пустые фантазии. А желание Эммы выступать с Карлитосом, а не с соотечественником Дрэйпером, вызвано не симпатией к Алькарасу, а другими причинами.
Многие болельщики считают, что Радукану влюблена в Джека, но он отказал ей во взаимности. Это частично подтвердил отказ чемпионки US Open-2021 от послематчевых обнимашек с Дрэйпером, в то время как остальные участники этого поединка без проблем пошли на этот ритуал. Что касается спортивной стороны дела, то Эмма в ее нынешнем состоянии, конечно, не лучшая партнерша, а Алькарас, который в онлайн-рейтинге ATP уже вышел на первое место, конечно, головой в одиночном турнире, и после жаркого Цинциннати явно отбывал номер в микс-турнире. «Эмма и Карлос не похожи на нас с Коннорсом, потому что у них нет романтических отношений. Я так рада, что выросла в 1970-х, а не в наше время. Потому что, честно говоря, сегодня обо всех сплетничают, что бы они ни делали», — прокомментировала выступление самой яркой пары смешанного разряда-2025 легендарная Крис Эверт.
Играли очень спокойно
В целом очевидно, что новый формат дает много поводов для разговоров об околотеннисных отношениях — и это хорошо для рейтинга турнира. Другое дело, как долго лидеры одиночного разряда будут соглашаться на участие в таком мероприятии, где у них практически нет шансов против профессиональных парников и которое явно отвлекает их от системной подготовки к главному турниру. Здесь многое будет зависеть о того, как выступят в одиночном разряде US Open-2025 Свентек, Пегула, Алькарас, Шелтон, Джокович и другие топы. Если они провалятся и начнут жаловаться, что микст помешал их настрою на одиночную сетку, то в следующий раз организаторы точно не соберут звездный состав. Даже сейчас было немало отказов, а в перспективе они рискуют приобрести массовый характер.
Что касается итогов для россиян, то Мирра Андреева с Даниилом Медведевым наконец сумели одержать первую совместную победу. Оба здоровы и бодры, что в свете последних событий не может не радовать. «Я очень благодарен Мирре, что она не давит на меня. Мы играли очень спокойно», — прокомментировал Даниил победу в первом круге над сербами Ольгой Данилович и Новаком Джоковичем (4:2, 5:3). В этом матче россияне отыграли сетбол при счете 1:3 во втором сете, но в четвертьфинале удача их покинула — Пегула и Дрэйпер находились явно в ударе, нокаутировав нашу пару (4:1, 4:1). Олимпийский чемпион-2020 в миксте Андрей Рублев с чешкой Каролиной Муховой тоже отметился одной победой (над суперветераншей Винус Уильямс и Райлли Опелкой — 4:2, 5:4) и затем не выстоял под напором Эррани и Вавассори.
Возможно, кому-то формат «быстрой четверки» кажется динамичным и многообещающим. Напомню, что ранее он тестировался на итоговых молодежных турнирах и в выставочный лиге UTS. Однако это явно другой теннис, и насколько он уместен на ТБШ, где до сих пор в ходу пятисетовые матчи, — большой вопрос. С другой стороны, очевидна тенденция к креативным соревновательным решениям вне привычного календаря. Есть январский United Cup (тоже с матчами в смешанном парном разряде), есть сентябрьский Кубок Лейвера, есть октябрьский Six Kings Slam в Эр-Рияде, теперь еще — экспериментальный августовский микст-турнир в Нью-Йорке. Очевидно, что теннису тесно в нынешних рамках, несмотря на жалобы на загруженность игроков. И попытки придумать что-то новое на этом поле можно только приветствовать.
US Open. Микст
Первый круг
Джессика Пегула/Джек Дрэйпер (США/Великобритания, 1) — Эмма Радукану/Карлос Алькарас (Великобритания/Испания) — 4:2, 4:2.
Мирра Андреева/Даниил Медведев (Россия) — Ольга Данилович/Новак Джокович (Сербия) — 4:2, 5:3.
Ига Свентек/Каспер Рууд (Польша/Норвегия) — Мэдисон Киз/Фрэнсис Тиафо (США) — 4:1, 4:2.
Кэти Макнелли/Лоренцо Музетти (США/Италия) — Наоми Осака/Гаэль Монфис (Япония/Франция) — 5:3, 4:2.
Даниэль Коллинс/Кристиан Харрисон (США) — Белинда Бенчич/Александр Зверев — 4:0, 5:3.
Тэйлор Таунсенд/Бен Шелтон (США) — Аманда Анисимова/Хольгер Руне (США/Дания) — 4:2, 5:4 (2).
Каролина Мухова/Андрей Рублев (Чехия/Россия) — Винус Уильямс/Рейлли Опелка — 4:2, 5:4 (4).
Сара Эррани/Андреа Вавассори (Италия) — Елена Рыбакина/Тэйлор Фриц (Казахстан/Испания, 2) — 4:2, 4:2.
Четвертьфинал
Пегула/Дрэйпер — Андреева/Медведев — 4:1, 4:1.
Свентек/Рууд — Макнелли/Музетти — 4:1, 4:2.
Коллинс/Харрисон — Таунсенд/Шелтон — 4:1, 5:4 (2).
Эррани/Вавассори — Мухова/Рублев — 4:1, 5:4 (4).
Полуфинальные пары
Пегула/Дрэйпер — Свентек/Рууд.
Коллинс/Харрисон — Эррани/Вавассори.