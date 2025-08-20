Толпа звезд и симуляция борьбы. Новый формат микста на US Open: что это было?

Многие болельщики считают, что Радукану влюблена в Джека, но он отказал ей во взаимности. Это частично подтвердил отказ чемпионки US Open-2021 от послематчевых обнимашек с Дрэйпером, в то время как остальные участники этого поединка без проблем пошли на этот ритуал. Что касается спортивной стороны дела, то Эмма в ее нынешнем состоянии, конечно, не лучшая партнерша, а Алькарас, который в онлайн-рейтинге ATP уже вышел на первое место, конечно, головой в одиночном турнире, и после жаркого Цинциннати явно отбывал номер в микс-турнире. «Эмма и Карлос не похожи на нас с Коннорсом, потому что у них нет романтических отношений. Я так рада, что выросла в 1970-х, а не в наше время. Потому что, честно говоря, сегодня обо всех сплетничают, что бы они ни делали», — прокомментировала выступление самой яркой пары смешанного разряда-2025 легендарная Крис Эверт.