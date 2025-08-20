Ждём Шарапову в Зале славы тенниса. Где и когда пройдёт торжественная церемония

Итак, я подумала: «Ладно, если приглашу 35 человек, то придёт около 20». Уже откликнулось 96% людей, хотя я рассчитывала, что ответит примерно половина. Во-первых, у всех теперь есть своя жизнь, семьи и обязанности, и не все из них живут в США. Так что это было, знаете, одной из частей головоломки. Сейчас бронирую гостиничные номера для всех желающих. Поэтому, когда вы спрашиваете меня, о чем я думаю, отвечаю: «Ну, возможно, придётся разделить номера, как в старые времена, когда у меня не было денег, чтобы забронировать отдельные комнаты». Это то, чего я больше всего жду. Хочу увидеть знакомые лица и близких мне людей. И я честно могу сказать, что люди в моей команде были одними из лучших. У меня до сих пор прекрасные отношения с ними.