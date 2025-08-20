Бывший тренер Арины Соболенко выбрал ее конкурентку

Как сообщает Forbes, двукратная чемпионка «Большого шлема» пригласила в команду специалиста по биомеханике Гэвина Макмиллана.
Изменения произошли после того, как Гауфф рассталась с одним из тренеров — Мэттом Дейли. Уже 20 августа Макмиллан был замечен на корте Артура Эша во время тренировки американки, готовящейся к главному турниру лета.
Ранее Макмиллан сотрудничал с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, помогая ей исправить слабое место — нестабильную подачу. Теперь его задачей станет работа с аналогичной проблемой Гауфф: 20-летняя теннисистка регулярно допускает множество двойных ошибок, что нередко стоит ей очков в матчах.