Бывший тренер Арины Соболенко выбрал ее конкурентку

Американская звезда тенниса и третья ракетка мира Кори Гауфф решила усилить свой штаб перед стартом US Open, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Как сообщает Forbes, двукратная чемпионка «Большого шлема» пригласила в команду специалиста по биомеханике Гэвина Макмиллана.

Изменения произошли после того, как Гауфф рассталась с одним из тренеров — Мэттом Дейли. Уже 20 августа Макмиллан был замечен на корте Артура Эша во время тренировки американки, готовящейся к главному турниру лета.

Ранее Макмиллан сотрудничал с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, помогая ей исправить слабое место — нестабильную подачу. Теперь его задачей станет работа с аналогичной проблемой Гауфф: 20-летняя теннисистка регулярно допускает множество двойных ошибок, что нередко стоит ей очков в матчах.

