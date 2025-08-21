Ричмонд
Казахстанские теннисисты узнали соперников на US Open

Состоялась жеребьевка основной сетки US Open в Нью-Йорке. В одиночных разрядах Казахстан представят Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик и Александр Шевченко, передают Vesti.kz.

Источник: WTA

Соперники казахстанцев в первом раунде:

  • Елена Рыбакина (№ 10) — Джульетта Пареха (США, № 338)
  • Юлия Путинцева (№ 54) — Элизабетта Коччаретто (Италия, № 87)
  • Александр Бублик (№ 24) — Марин Чилич (Хорватия, № 61)
  • Александр Шевченко (№ 89) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, № 18)

К ним могут присоединиться Бейбит Жукаев, Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко, если пройдут квалификацию.

Парный разряд

В парном турнире Казахстан будет представлять Анна Данилина. Пары будут определены позже.

Матчи основной сетки US Open пройдут с 24 августа по 7 сентября. В этом году общий призовой фонд турнира составляет 90 миллионов долларов.