Из топ-200 в топ-20. Юные игроки, которые дадут бой фаворитам на US Open

Этот сезон складывается для Джойнт весьма удачно: она взяла уже два титула. Один на WTA-250 в Рабате, другой — также на WTA-250, но в Истбурне. Там она без проблем одолела двух россиянок подряд — Анну Блинкову и Анастасию Павлюченкову, в четвертьфинале и полуфинале соответственно. Если говорить о матчах с высокорейтинговыми игроками, то в целом в карьере Майя восемь раз встречалась с представительницами топ-20, семь из которых проиграла. Единственная победа состоялась во втором круге Цинциннати-2025. Там она в трёх сетах разобралась с представительницей Бразилии, 18-й сеяной Беатрис Хаддад-Майей — 6:4, 4:6, 6:4. На этом «Мастерсе» Майя играла впервые, и уже дошла до третьего круга, где уступила Екатерине Александровой.