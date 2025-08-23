Ричмонд
Арина Соболенко: Хотела бы закончить сезон с титулом «Большого шлема»

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась ожиданиями от US Open — 2025, на котором она будет выступать в статусе действующей чемпионки. В первом круге ей предстоит сыграть с Ребекой Масаровой (Швейцария).

Источник: Getty Images

"Очень рада снова здесь быть. Обожаю это место. У меня потрясающие воспоминания о том, что было в прошлом году, поэтому естественно, что я ощущаю волнение.

Для меня US Open очень важен. Быть действующей чемпионкой невероятно, это придаёт особую энергию и огромную мотивацию. Последний «Шлем» в сезоне. В этом году я усвоила много трудных уроков на этих турнирах, поэтому надеюсь показать здесь всё лучшее. Зная, как сильно люблю играть в Нью-Йорке и какой получаю отклик от зрителей, постараюсь показать свою лучшую игру.

Конечно, очень бы хотела завершить сезон с титулом «Большого шлема» и в статусе первой ракетки мира. Но даже если мне не удастся, то всё равно буду считать, что этот сезон был очень хорошим для меня. В первую очередь из-за всех уроков, которые извлекла за эти месяцы. Они помогут мне стать намного сильнее в следующем году. Я отработала предсезонку ещё усерднее, чтобы 2026 год стал по-настоящему успешным", — сказала Соболенко на пресс-конференции.

