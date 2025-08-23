Арина Соболенко: Хотела бы закончить сезон с титулом «Большого шлема»

Конечно, очень бы хотела завершить сезон с титулом «Большого шлема» и в статусе первой ракетки мира. Но даже если мне не удастся, то всё равно буду считать, что этот сезон был очень хорошим для меня. В первую очередь из-за всех уроков, которые извлекла за эти месяцы. Они помогут мне стать намного сильнее в следующем году. Я отработала предсезонку ещё усерднее, чтобы 2026 год стал по-настоящему успешным", — сказала Соболенко на пресс-конференции.