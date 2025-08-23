Российская теннисистка вышла в финал турнира в Монтеррее

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира турнира категории WTA 500 в мексиканском Монтеррее, призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов.
В полуфинале 22-я ракетка мира одержала победу над американкой Алисией Паркс (71-й номер рейтинга) со счетом 6:3, 7:6 (10:8). Продолжительность матча составила 1 час 46 минут.
В финале турнира Шнайдер сыграет с победительницей встречи Мария Боузкова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия).
Шнайдер 21 год. Она впервые в нынешнем сезоне вышла в финал одиночного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Всего за карьеру россиянка завоевала четыре трофея.
Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.Читать дальше