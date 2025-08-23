Российское дерби и встреча с Соболенко в полуфинале. Путь Мирры на US Open

Если Мирра всё же сотворит сенсацию, то снова сойдётся с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. За последние три года они встречались уже шесть раз, и только в этом году — три. Безусловно, Арина в силу своего статуса оказалась сильнее — у неё четыре победы против двух у Мирры.