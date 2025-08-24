Шарапову приняли в Зал славы! Отец Марии плакал, а на церемонии ее представляла Серена

«Сюрприз! Понимаю, я примерно последний человек, которого вы ожидали здесь увидеть. Несколько лет назад я бы тоже так подумала. И, когда в начале года Мария написала мне, что нам надо поговорить, я оживилась. Но когда она спросила, не представлю ли я её на введении в Зал славы, я согласилась моментально, потому что это Мария, и это честь.



Не будем отрицать, что раньше мы с ней были заклятыми соперницами, у нас были разногласия, и мир видел нас очень, очень разными. Но на самом деле мы не были разными — мы просто хотели одного и того же в одно и то же время — быть лучшими в нашем спорте, где трофей только один. После финала Уимблдона-2004 каждая наша встреча была особенной. Ставки были высоки, атмосфера наэлектризованной, это чувствовалось — и, кстати, слышалось — в стонах Марии. Я тоже стонала? Нет-нет, я просто повторяла за тобой!



Мы всегда друг друга уважали, потому что, чтобы выжить на вершине нашего спорта, нужно быть заряжённой, стойкой, несгибаемой, нужно каждый день показывать свой лучший уровень. И Мария всегда делала именно это. В моей карьере было всего несколько игроков, против которых мне всегда нужно было быть на высоте, — и Мария Шарапова была одной из них.



Однажды один наш общий друг сказал мне, что, если бы мы встретились в других обстоятельствах, мы точно стали бы подругами. Кто это? Не буду сейчас говорить — потом скажу. И вообще, ты и сама знаешь. То, что началось между нами как соперничество, превратилось в огромное уважение, а потом — в дружбу. И сегодня для меня честь в качестве бывшей соперницы, поклонницы, а теперь — подруги представить Марию Шарапову, одну из главных спортивных звёзд всех времён, в Международный зал теннисной славы», — сказала Серена.