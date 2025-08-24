Селехметьева не смогла выйти во второй круг US Open

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти во второй раунд Открытого чемпионата США, который стартовал на хардовых кортах в Нью-Йорке.
В матче первого круга Селехметьева, которая является 166-й ракеткой мира, уступила чешке Маркете Вондроушовой (58) со счетом 3:6, 6:7 (3:7). Спортсменки провели на корте 1 час 47 минут.
Селехметьева впервые в своей карьере приняла участие в Открытом чемпионате США. Ранее россиянка дважды выступала на Открытом чемпионате Франции (2022, 2025), а также один раз — на Открытом чемпионате Австралии (2023).
Во втором раунде турнира Вондроушова сыграет против американки Маккартни Кесслер (34), которая в первом раунде переиграла польку Магду Линетт (36).