Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Селехметьева не смогла выйти во второй круг US Open

Селехметьева проиграла Вондроушовой в первом круге Открытого чемпионата США.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти во второй раунд Открытого чемпионата США, который стартовал на хардовых кортах в Нью-Йорке.

В матче первого круга Селехметьева, которая является 166-й ракеткой мира, уступила чешке Маркете Вондроушовой (58) со счетом 3:6, 6:7 (3:7). Спортсменки провели на корте 1 час 47 минут.

Селехметьева впервые в своей карьере приняла участие в Открытом чемпионате США. Ранее россиянка дважды выступала на Открытом чемпионате Франции (2022, 2025), а также один раз — на Открытом чемпионате Австралии (2023).

Во втором раунде турнира Вондроушова сыграет против американки Маккартни Кесслер (34), которая в первом раунде переиграла польку Магду Линетт (36).