Шестая ракетка мира вышел во второй раунд US Open

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Американский теннисист Бен Шелтон пробился во второй круг Открытого чемпионата США, который стартовал на хардовых кортах в Нью-Йорке.
В матче первого круга турнира Шелтон, посеянный под шестым номером, обыграл представителя Перу Игнасио Бусе со счетом 6:3, 6:2, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут.
Во втором раунде Шелтон сыграет против победителя встречи Пабло Карреньо-Буста — Пабло Ямас-Руис (оба — Испания).
В другом матче первого раунда турнира чех Якуб Меншик (16-й номер посева) обыграл чилийца Николаса Харри со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 6:4, а испанец Алехандро Давидович-Фокина (18) одержал победу над представляющим Казахстан уроженцем Ростова-на-Дону Александром Шевченко — 6:1, 6:1, 6:2.