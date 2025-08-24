Ричмонд
Кудерметова не смогла выйти во второй круг US Open

Кудерметова проиграла Чен и не смогла выйти во второй круг US Open.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата США, который стартовал на хардовых кортах в Нью-Йорке.

В матче второго круга Кудерметова (24-й номер посева) уступила занимающей 149-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) представительнице Индонезии Джанис Чен со счетом 4:6, 6:4, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут.

23-летняя Чен впервые в карьере выступает в основной сетке на турнирах Большого шлема. Во втором круге индонезийка встретится с победительницей US Open 2021 года Эммой Радукану из Великобритании.

В другом матче канадка Лейла Фернандес (31) обыграла соотечественницу Ребекку Марино со счетом 6:2, 6:1.