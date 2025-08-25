Ричмонд
Первая ракетка мира Соболенко вышла во второй круг US Open

Первая ракетка мира Соболенко победила Масарову и вышла во второй круг US Open.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира Арина Соболенко пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису, который стартовал на хардовых кортах в Нью-Йорке.

В матче первого круга Соболенко, посеянная под первым номером, обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову со счетом 7:5, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту.

Во втором раунде Соболенко сыграет против россиянки Полины Кудерметовой.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
