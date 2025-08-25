Первая ракетка мира Соболенко вышла во второй круг US Open

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира Арина Соболенко пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису, который стартовал на хардовых кортах в Нью-Йорке.
В матче первого круга Соболенко, посеянная под первым номером, обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову со счетом 7:5, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту.
Во втором раунде Соболенко сыграет против россиянки Полины Кудерметовой.
