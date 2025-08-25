«У меня мурашки по коже пошли». Соболенко — о поддержке трибун на US Open

«Ребята, когда я выиграла сетбол, и вы меня подбадривали, у меня мурашки по коже пошли. Ваша поддержка очень много значит для меня, и огромное спасибо, что пришли сегодня поддержать нас. Атмосфера была просто потрясающей», — сказала Соболенко в интервью на корте.