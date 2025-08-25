Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У меня мурашки по коже пошли». Соболенко — о поддержке трибун на US Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к зрителям на корте после победы над представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой в первом круге US Open — 2025.

Источник: Чемпионат.com

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к зрителям на корте после победы над представительницей Швейцарии Ребекой Масаровой в первом круге US Open — 2025. Арина обыграла Ребеку со счётом 7:5, 6:1.

«Ребята, когда я выиграла сетбол, и вы меня подбадривали, у меня мурашки по коже пошли. Ваша поддержка очень много значит для меня, и огромное спасибо, что пришли сегодня поддержать нас. Атмосфера была просто потрясающей», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Во втором круге соревнований Арина Соболенко встретится с российской теннисисткой Полиной Кудерметовой.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше