«Могу сказать о ней только хорошее». Соболенко — о предстоящем матче с П. Кудерметовой

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящей встрече с россиянкой Полиной Кудерметовой во втором круге Открытого чемпионата США.

Источник: Чемпионат.com

«У нас была отличная битва в финале в Брисбене в начале этого года. Полина — отличный игрок и хорошая девушка. Могу сказать о ней только хорошее. Уверена, предстоит упорное противостояние. Очень рада, что нам выпало встретиться друг с другом», — сказала Соболенко сразу после матча на корте.

В финале турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия) Соболенко обыграла Кудерметову со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше