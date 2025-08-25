«Могу сказать о ней только хорошее». Соболенко — о предстоящем матче с П. Кудерметовой

«У нас была отличная битва в финале в Брисбене в начале этого года. Полина — отличный игрок и хорошая девушка. Могу сказать о ней только хорошее. Уверена, предстоит упорное противостояние. Очень рада, что нам выпало встретиться друг с другом», — сказала Соболенко сразу после матча на корте.