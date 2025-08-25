Иржи Легечка вышел во второй круг US Open, одержав победу над Чоричем

25-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. На старте турнира он обыграл хорвата Борну Чорича. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:6, 6:1.
US Open — 2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.
Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше