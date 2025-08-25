Медведев устроил скандал на US Open. Проиграл и получил обвинения в жульничестве

За нынешний сезон Даниил выиграл на «мейджорах» только один матч из пяти. Это сокрушительный итог и повод что-то менять в своей карьере. Наверное, советы бросить теннис и не позориться в такой ситуации слишком радикальны. Но ситуация в матче с Бонзи в Нью-Йорке подталкивает хейтеров именно к таким рекомендациям. Ну и в чисто спортивном плане Медведев заплатит за нынешнее поражение очень высокую цену. Он не сумел защитить очки за прошлогодний четвертьфинал и наверняка откатится в рейтинге за пределы топ-20. Хотя дело уже не в рейтинге и не в упущенных доходах. На кону репутация обаятельного игрока, который еще год назад был кумиром миллионов, а теперь стремительно теряет свою репутацию.