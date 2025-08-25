Медведев устроил скандал на US Open. Проиграл и получил обвинения в жульничестве

Даниил снова устроил шоу на корте и едва не спас матч, в котором соперник был явно сильнее
US Open. Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг
Бенжамен Бонзи (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 13) — 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4
Бывший первый номер рейтинга ATP Даниил Медведев снова проиграл в первом же круге турнира «Большого шлема» и снова устроил шоу на корте, правда, на сей раз — с крайне негативным для себя оттенком. 51-я ракетка мира Бенжамен Бонзи организовал в Нью-Йорке дежавю Уимблдона, во второй раз за два месяца остановив именитого россиянина.
Только сейчас все сопровождалось жутким скандалом, который наш теннисист спровоцировал на первом матчболе соперника в третьем сете. Если Медведев на нынешнем этапе карьеры, когда ему не удается показывать достойных результатов, ставит себе целью выделиться на общем фоне благодаря диким выходкам в ходе матчей, это ему великолепно удается. Только достойно ли такое поведение одного из самых талантливых игроков мужского тура?
Что говорил Рейлли Опелка?
Матч уверенно шел к четвертому подряд поражению Даниила на турнирах «Большого шлема», а супруга россиянина Дарья уже в отчаянии держалась за голову, когда случилось неожиданное. Россиянин уступал 3:6, 5:7, 4:5, а Бонзи, сделав брейк, подавал на свою окончательную и бесповоротную победу. На матчболе француз не попал первую подачу, но судья решил аннулировать это действие.
Причиной стало то, что рядом с кортом на стороне Медведева начал суетиться фотограф, решивший, что поединок закончился. Тот факт, что Бенжамену вернули первую подачу в ключевой момент, вызвал гнев нашего спортсмена. Он подошел к судейской вышке и начал спорить с арбитром, а когда тот оказался непреклонен, принялся кричать в камеру: «Что говорил Рейлли Опелка? Что говорил Рейлли Опелка?».
Для тех, кто в теме, это был намек, что судья — идиот. Весной этого года на турнире в Индиан-Уэллсе американец Опелка в матче против россиянина Романа Сафиуллина (5:7, 4:6) конфликтовал с судьей Начо Форкаделем и впоследствии получил штраф в 24 600 долларов за реплику: «Прости, Роман. Начо — идиот».
Медведев в Нью-Йорке пошел еще дальше, призвав трибуны к неповиновению и скандированию: «Вторая подача». Взбудораженная публика поддержала россиянина, так что у Бенжамена в жутком гвалте не было возможности ввести мяч в игру около шести минут. В какой-то момент Бонзи пошел жаловаться судье, но тот, к счастью для Даниила, не стал отбирать у висящего на волоске провокатора очко за неспортивное поведение (хотя мог).
Случившееся временно деморализовало француза, он проиграл гейм, а затем и сет на тай-брейке, а довольный Медведев показал трибунам «сердечко». После этого расстроенный Бонзи взял туалетный перерыв, затем вызвал на корт врача, жалуясь на травму правой ноги, но все равно никак не мог собраться. Как итог — Даниил взял семь геймов подряд.
Казалось, что наш спортсмен вот-вот одержит самую неоднозначную победу в карьере. Конечно, звездный россиянин и раньше многократно устраивал скандалы с судьями и публикой. Но прежде его действия практически не затрагивали соперника. Здесь же все явно тянуло на жульнический финт, неджентльменское поведение, которое разрушило концентрацию француза. Наверняка этот фокус еще будет рассмотрен дисциплинарной комиссией и приведет к штрафу. Но при этом все равно остается этический вопрос, все ли средства хороши ради успеха на корте и достойно ли для бывшего чемпиона ТБШ поступать подобным образом.
Репутационные потери
К сожалению для Даниила (а может, и к счастью, учитывая огромные репутационные потери в случае неоднозначной победы), отдав подачу в первом гейме пятого сета, Бонзи очнулся, заиграв в прежнем ключе. Одной из главных особенностей этого противостояния в теннисном плане стало то, что Бенжамен с завидной регулярностью обыгрывал Медведева на задней линии — в том компоненте, в котором наш игрок в недавнем прошлом считался почти безупречным, одним из сильнейших на планете. В провальном четвертом сете во время таких перестрелок француз регулярно отправлял мяч в сетку, но в пятой партии, несмотря на травму, скорректировал прицел.
В середине заключительного сета соперники обменялись брейками, а ключевым стал седьмой гейм, когда на подаче Бонзи Медведев заработал пять сетболов, но не смог реализовать ни один из них. Вдохновленный Бенжамен усилил натиск, что привело к травме Даниила в десятом гейме. Во время одного из розыгрышей россиянин повредил кисть и на протяжении нескольких минут пытался вернуть ее подвижность, демонстративно встряхивая.
Была ли это новая хитрость и действительно ли в решающий момент организм подвел россиянина — непонятно. Но тот гейм на своей подаче Медведев проиграл, а вместе с ним — уступил и весь долгий матч. А шоу на этом не закончилось — под конец Даниил в гневе разбил ракетку, хотя до этого (если не считать истории с провокацией трибун в третьем сете) вел себя более-менее адекватно.
Наверняка скандал на первом матчболе Бонзи будет еще долго обсуждаться болельщиками и теннисной публикой. Безусловно, все мы желаем Медведеву как можно скорее выбраться из кризиса и вернуться на победные рельсы. Мы любим Даниила таким, какой он есть: с его корявой техникой, неидеальным поведением на корте и постоянными апелляциями к трибунам. Однако сейчас звездный россиянин ходит по грани.
Конечно, в теннисе есть немало плохишей, которые собирают трибуны за счет своих выходок и неполиткорректных высказываний. Но стоит ли Медведеву вместо перезагрузки карьеры превращаться в русского Ника Кирьоса? К примеру, многолетний соперник Даниила Стефанос Циципас сейчас тоже стремительно идет ко дну, однако делает это более-менее достойно.
За нынешний сезон Даниил выиграл на «мейджорах» только один матч из пяти. Это сокрушительный итог и повод что-то менять в своей карьере. Наверное, советы бросить теннис и не позориться в такой ситуации слишком радикальны. Но ситуация в матче с Бонзи в Нью-Йорке подталкивает хейтеров именно к таким рекомендациям. Ну и в чисто спортивном плане Медведев заплатит за нынешнее поражение очень высокую цену. Он не сумел защитить очки за прошлогодний четвертьфинал и наверняка откатится в рейтинге за пределы топ-20. Хотя дело уже не в рейтинге и не в упущенных доходах. На кону репутация обаятельного игрока, который еще год назад был кумиром миллионов, а теперь стремительно теряет свою репутацию.
Автор: Олег Шамонаев