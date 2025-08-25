Юлия Путинцева сотворила камбэк на старте US Open

Впрочем, казахстанке пришлось нелегко. В первой партии она проигрывала 0:2 и 1:4, но сумела переломить ход встречи. Во втором сете Путинцева вела со счетом 4:2, но потом упустила преимущество — 4:5. Тем не менее, казахстанка сумела на тай-брейке выиграть — 7:6.