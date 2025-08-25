Ричмонд
Юлия Путинцева сотворила камбэк на старте US Open

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 55) стартовала с победы на US Open — 2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В матче первого круга она встречалась с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (№ 85). Путинцева одержала непростую победу по итогам двух сетов — 6:4, 7:6 (4).

Впрочем, казахстанке пришлось нелегко. В первой партии она проигрывала 0:2 и 1:4, но сумела переломить ход встречи. Во втором сете Путинцева вела со счетом 4:2, но потом упустила преимущество — 4:5. Тем не менее, казахстанка сумела на тай-брейке выиграть — 7:6.

Встреча продлилась один час и 55 минут.

В матче второго круга казахстанка сыграет с победительницей пары Анна Калинская (Россия) — Клерви Нгуну (США).