Юлия Путинцева сотворила камбэк на старте US Open

В матче первого круга она встречалась с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (№ 85). Путинцева одержала непростую победу по итогам двух сетов — 6:4, 7:6 (4).
Впрочем, казахстанке пришлось нелегко. В первой партии она проигрывала 0:2 и 1:4, но сумела переломить ход встречи. Во втором сете Путинцева вела со счетом 4:2, но потом упустила преимущество — 4:5. Тем не менее, казахстанка сумела на тай-брейке выиграть — 7:6.
Встреча продлилась один час и 55 минут.
В матче второго круга казахстанка сыграет с победительницей пары Анна Калинская (Россия) — Клерви Нгуну (США).