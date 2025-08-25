Указала скандальной украинке на дверь. Ветеран русского тенниса сенсационно стартовала на US Open

В нынешнем сезоне у Анастасии Павлюченковой все неплохо складывается на турнирах «Большого шлема».
Australian Open и Уимблдон россиянка провела очень здорово, добравшись до четвертьфинальной стадии, где не была довольно давно. Не сложилось только с «Ролан Гаррос», где в 2021-м теннисистка играла в финале, а в 2025-м не смогла преодолеть первый круг.
На US Open в свое время Павлюченкова тоже добиралась до ¼, но это было в далеком 2011-м. Хотелось повторения. Но ей сразу могла помешать украинка Даяна Ястремская. С ней россиянка не встречалась с 2019-го. Тогда игра на турнире в Осаке завершилась победой Анастасии. Конкретно сейчас букмекеры гораздо больше верили в молодую украинку, которая пока что больше известна из-за своего допингового кейса. Суперталант реализовать не удается.
***
Начало матча Павлюченкова выдала крутое — сразу повела с брейком — 3:1. Удержать задел, правда, не вышло. Ястремская заиграла острее и в восьмом гейме сравняла счет — 4:4. Через некоторое время у украинки появилась возможность забрать партию, не доводя дело до тай-брейка. В двенадцатом гейме Анастасия дала двойную и смазала перевод слева на линию, подарив сопернице сетбол. Ястремская его не реализовала, и девушки ушли играть «в лотерею».
Там Павлюченкова ошибалась по длине, на подаче, с форхенда. В общем, на своих осечках загнала себя в непростую ситуацию, где у Ястремской было три сетбола — 6:3. И отыграть в напряженный момент россиянка смогла лишь два из них. Партию ушла к Даяне после непопадания по длине оппонентки — 7:6 (7:5).
Во втором сете теннисистки показали характер — обошлись без брейков. В итоге пришлось снова играть тай-брейк, где у Павлюченковой не было права на ошибку. Начало осталось за Ястремской, которая хорошо подала и пульнула красивый короткий кросс на вылет — 2:0. После этого у нее случилась двойная, а затем Анастасия надежно подала — 2:2. До счета 5:5 девушки обменивались очками, а потом россиянка переломила ход тай-брейка. Она заставила Ястремскую отправить мяч в сетку после плотного приема, а завершила партию своей отличной подачей — 7:6 (7:5).
Решающий сет, казалось, будет за более молодой Ястремской, которая физически заметно готова лучше к длинным матчам, но Павлюченкова показала, что на опыте можно многое решать. В пятом гейме Анастасия брейканула после двух двойных от оппонентки и подтвердила преимущество — 4:2. Отыграться у украинки не получилось, несмотря на то, что игра Павлюченковой была не особо идеальна.
Во втором круге Павлюченкова встретится с белоруской Викторией Азаренко.
Виктория Дмитриева