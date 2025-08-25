Указала скандальной украинке на дверь. Ветеран русского тенниса сенсационно стартовала на US Open

На US Open в свое время Павлюченкова тоже добиралась до ¼, но это было в далеком 2011-м. Хотелось повторения. Но ей сразу могла помешать украинка Даяна Ястремская. С ней россиянка не встречалась с 2019-го. Тогда игра на турнире в Осаке завершилась победой Анастасии. Конкретно сейчас букмекеры гораздо больше верили в молодую украинку, которая пока что больше известна из-за своего допингового кейса. Суперталант реализовать не удается.