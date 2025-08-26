Калинская и ещё три россиянки — во втором круге US Open: Анна повесила «баранку»

Вторую партию Самсонова провела не в пример лучше. Это, правда, не касается первой подачи, процент попадания которой упал до 48%. В остальном же россиянка, начавшая сет с брейка под ноль, превосходила соперницу. Китаянка всё время уступала в счёте и так и не догнала Людмилу, которая после второго брейка, в седьмом гейме, подавала на сет. С первой попытки она потерпела неудачу, зато в 10-м гейме спокойно закрыла партию — 6:4 за 51 минуту. Самсоновой в этом сете насчитали 15 активно выигранных очков, а Юань Юэ — всего три.