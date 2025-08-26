«Это просто ужасно. Кошмар». Алькарас шокировал всех своей новой стрижкой на US Open

«Кому-то нравится, кому-то — нет. Если честно, меня реакция смешит. Сейчас уже ничего не сделаешь, так что я просто смеюсь. Мне кажется, без волос я стал быстрее. Было забавно видеть себя на экране — голова очень белая. Для меня странно видеть голову такой светлой. У меня отросли длинные волосы. Перед турниром я решил подстричься. И мой брат не разобрался с машинкой. Спасти ситуацию можно было, только сбрив всё. Если честно, получилось не то чтобы очень здорово. Но и не так уж и плохо. Тиафо назвал мою стрижку ужасной? Фрэнсис врёт (смеётся). Нет, да ладно вам. Я видел видео. Он пришёл сюда и сказал, что это ужасно. Но я-то знаю: на самом деле она ему понравилась. Он сам мне говорил. Так что я всерьёз не воспринимаю ни слова из того, что он сказал», — заявил Алькарас на пресс-конференции.