Кудерметова — в элитной группе соперниц Соболенко. Дожмёт ли её Полина на US Open?

Сейчас для Арины каждый поединок имеет значение, ведь она может лишиться звания первой ракетки планеты. По итогам женского турнира в Цинциннати Ига Швёнтек, выигравшая там титул, вернулась на вторую строчку. Польская теннисистка начинала нынешний сезон как раз на этой позиции. После US Open — 2024 она пропустила все турниры вплоть до Итогового чемпионата WTA. Поэтому до конца текущего сезона ей предстоит защищать очень мало очков. А Соболенко предстоит защита титулов в Нью-Йорке (2000 очков) и в Ухани (1000), так что ей придётся потрудиться, чтобы остаться первой ракеткой мира по итогам года. В рейтинге 52 недель между теннисистками сейчас больше трёх тысяч очков, но в Чемпионской гонке, учитывающей только очки нынешнего сезона, Соболенко опережает Швёнтек всего на 507 очков.