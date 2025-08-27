Новак Джокович назвал имя самого сложного соперника в своей теннисной карьере

«Рафаэль Надаль был моим самым трудным соперником в плане физической борьбы. Битвы с ним оказывались невероятными. Мы сыграли самый длинный финал в истории турниров “Большого шлема” в Австралии, и я помню, как, вернувшись в раздевалку и сняв кроссовки, увидел, что у меня обе ступни в крови и я даже не мог ходить.