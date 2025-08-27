Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теннисистка Александрова вышла во второй круг US Open

В первом круге россиянка победила представительницу Латвии Анастасию Севастову.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову в матче первого круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Александровой, посеянной на турнире под 13-м номером. Севастова не получила номера посева. Во втором круге российская теннисистка сыграет с китаянкой Ван Синьюй, занимающей 34-е место в мировом рейтинге.

Александровой 30 лет, она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023, 2025) и Roland Garros (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Севастовой 35 лет, она располагается на 233-й строчке в мировом рейтинге. Спортсменка выиграла четыре титула WTA. В 2018 году она дошла до полуфинала US Open.

US Open — заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии «хард», призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше