Сафиуллин впервые в сезоне выиграл матч на «Большом шлеме»

Для Сафиуллина это первая в сезоне победа на турнирах «Большого шлема». Он повторил лучший результат на US Open в карьере.
Россиянин впервые с марта обыграл соперника из топ-30. Дальше он встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.
Он обыграл Гаэля Монфиса — 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4.
