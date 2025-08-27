Ричмонд
Захарова впервые выиграла матч на US Open

Россиянка обыграла Элину Аванесян — 6:3, 6:4.

Источник: Спортс"

Захарова дебютировала в основной сетке US Open.

В целом она третий раз играет в основе турнира «Большого шлема» и никогда не проигрывала в первом раунде.

Дальше 90-я ракетка мира встретится с Лаурой Зигемунд, выбившей Диану Шнайдер.