Захарова впервые выиграла матч на US Open

Захарова дебютировала в основной сетке US Open.
В целом она третий раз играет в основе турнира «Большого шлема» и никогда не проигрывала в первом раунде.
Дальше 90-я ракетка мира встретится с Лаурой Зигемунд, выбившей Диану Шнайдер.
Россиянка обыграла Элину Аванесян — 6:3, 6:4.
