«Как я могу кого-то осуждать, если иногда веду себя точно так же?» Рублев поддержал Медведева после скандала в матче с Бонзи

Это его жизнь. Если он захочет меняться и ему понадобится помощь, у него есть я и много других друзей. Также есть семья, которая всегда поддержит. Это его жизнь, и ему решать, какие решения принимать.
Он, безусловно, очень хороший и невероятно веселый человек. Только от него зависит все остальное. Только он знает, что происходит".
Напомним, в матче первого круга US Open россиянин уступал Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 4:5. На матчболе француз не попал первую подачу, но в этот момент на корт вышел фотокорреспондент. Судья на вышке из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу.
Это возмутило Медведева, который спровоцировал публику освистать судью. Пауза заняла шесть минут, после чего россиянин отыграл матчбол.
Чудачества Медведева: вылетел в первом круге US Open и вел себя странно.
«Высмеивать соперника изображением минета — это жалко». Реакция на новую выходку Медведева.