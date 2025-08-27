«Как я могу кого-то осуждать, если иногда веду себя точно так же?» Рублев поддержал Медведева после скандала в матче с Бонзи

«Я не тот человек, который может что-то кому-то советовать, потому что сам порой веду себя далеко не идеально. Как я могу кого-то осуждать, если сам иногда веду себя точно так же? Как я могу осуждать человека, который был чемпионом турнира “Большого шлема” и первой ракеткой мира?