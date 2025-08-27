Ричмонд
Швентек о примирении Шараповой и Серены: «Я в шоке, что им удалось все уладить»

Ранее Шарапова попросила американку представить ее на церемонии введения в Зал теннисной славы в Ньюпорте и рассказала об их дружбе.

Источник: Спортс"

"Честно говоря, это здорово. Конечно, жаль, что это не произошло раньше, когда они вместе выступали в туре. Мне казалось, что у них были очень напряженные отношения, поэтому я в шоке, что им удалось все уладить. Думаю, если есть искренние намерения, можно преодолеть любые разногласия.

Мне, безусловно, приятно это видеть. Получить признание от главного соперника — особое чувство. Мария этого заслуживает, и Серена… она потрясающая. Они обе замечательные.

Мне просто радостно видеть их вместе, потому что в теннисе, на мой взгляд, мы все должны быть едины и стремиться к общей цели, даже соперничая друг с другом. Их пример это отлично показывает", — сказала Швентек на пресс-конференции.

