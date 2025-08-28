Рыбакина сотворила камбэк на US Open

Примечательно, что во второй партии Рыбакиной пришлось отыгрываться. Сначала, Елена сделала — 2:2 после 0:2. Затем, Валентова вела 5:2 и здесь Рыбакина поборолась — 5:5. Чешка вновь вышла вперед, но казахстанкав сумела на тай-брейке забрать победу.