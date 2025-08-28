Ричмонд
Рыбакина сотворила камбэк на US Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 10) вышла в третий круг US Open — 2025, сообщают Vesti.kz.

Источник: Robert Prange/Getty Images

Соперницей казахстанки во втором круге была Тереза Валентова из Чехии. Рыбакина обыграла ее по итогам двух сетов — 6:3, 7:6 (7).

Примечательно, что во второй партии Рыбакиной пришлось отыгрываться. Сначала, Елена сделала — 2:2 после 0:2. Затем, Валентова вела 5:2 и здесь Рыбакина поборолась — 5:5. Чешка вновь вышла вперед, но казахстанкав сумела на тай-брейке забрать победу.

Встреча продлилась один час и 40 минут. Рыбкина подала четыре эйса, совершила две двойные ошибки и выиграла четыре из семи брейк-пойнтов.

В третьем круге соревнований Рыбакина сразится с Эммой Радукану из Великобритании.

Напомним, в первом круге казахстанка обыграла американку Джульетту Пареху (6:3, 6:0).