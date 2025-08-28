Ричмонд
Вторая ракетка России уверенно вышла в третий круг US Open

Екатерина Александрова разгромила китаянку Ван Синьюй — 6:2, 6:2. В следующем круге ее соперницей может стать Анастасия Захарова.

Источник: Getty Images

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий раунд US Open в Нью-Йорке, обыграв китаянку Ван Синьюй (34-я в рейтинге WTA).

Александрова, 12-я ракетка мира и вторая в рейтинге WTA среди россиянок, одержала победу со счетом 6:2, 6:2. Матч продолжался чуть больше часа.

За выход в ⅛ финала Александрова сыграет с соотечественницей Анастасией Захаровой (90-я) или немкой Лаурой Зигемунд (52-я).

Ранее лучшим результатом Александровой на турнире был третий круг.

В этом году теннисистка выиграла турнир в австрийском Линце и дошла до финала соревнований в мексиканском Монтеррее.

Из россиянок до третьего круга US Open ранее дошла Мирра Андреева.

