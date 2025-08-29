Ричмонд
Разгром случился в матче второй ракетки Казахстана на US Open

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 55) не смогла выйти в третий круг US Open в Нью-Йорке, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В матче второго круга она уступила россиянке Анне Калинской (№ 29). Причём первый сет казахстанка проиграла со счётом 1:6 за 29 минут. Вторая партия выдалась более упорной и также завершилась в пользу Калинской — 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За это время Калинская сделала 3 эйса и совершила 8 двойных ошибок, тогда как Путинцева не отметилась подачами навылет и допустила 6 двойных ошибок.

Следующей соперницей Калинской станет полька Ига Швёнтек, которая в другом матче обыграла нидерландку Сюзан Ламенс (№ 66) — 6:1, 4:6, 6:4. Матч пройдёт 29 августа.

Отметим, что на US Open продолжает свой путь первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 10). 29 августа она сыграет против британки Эммы Радукану (№ 36) в рамках третьего раунда турнира.

Призовой фонд в женской сетке турнира составляет 41,6 миллиона долларов.