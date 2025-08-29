Рублёв орал и матерился, но вышел в третий круг US Open. А Калинская попала на Швёнтек

В начале второго сета Бойер чуть поднажал на приёме и начал партию с брейка. На этом неожиданности закончились. Рублёв сделал всё, чтобы не пустить соперника в отрыв, и был вознаграждён за это. Американец на четвёртом брейк-пойнте не выдержал и допустил двойную ошибку — 1:1. Андрей не остановился на этом и после четвёртого гейма сам повёл с брейком — 3:1. В сравнении со стартовым сетом у него чуть просела первая подача (54% и всего два эйса), однако неприятных последствий это не возымело. Бойер больше не ставил перед Рублёвым сложных задач, и россиянин забрал и эту партию — 6:3 за 38 минут.