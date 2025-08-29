Соболенко назвали «Тайбрейколенко». Всё потому, что побила рекорд, державшийся 54 года

В Нью-Йорке набирает обороты заключительный «Большой шлем» сезона — US Open. В этом году он не обошёлся без исторических достижений. 27-летняя белорусская теннисистка, первая ракетка планеты Арина Соболенко стала единственной женщиной в туре, которая смогла выиграть 20 тай-брейков в сезоне, причём с серией из 17. Рассказываем, как она пришла к этому и почему теперь теннисный мир называет её Ариной «Тайбрейколенко».
Соболенко — абсолютная рекордсменка среди женщин по количеству выигранных тай-брейков в сезоне. Их число достигло 19 из 20 сыгранных. До этого рекорд принадлежал американской теннисистке Билли Джин Кинг — 16 победных тай-брейков за сезон-1971. Такой же результат показала австралийская спортсменка Венди Тёрнбулл в 1978-м. Арина побила это достижение спустя 54 года, за что получила прозвище «Тайбрейколенко».
Впервые так теннисистку назвал журналист Tennis.com Джон Беркок после её матча с британкой Эммой Радукану на недавнем «тысячнике» в Цинциннати. Белоруска выиграла сразу два тай-брейка в трёхсетовом поединке. Благодаря этому она установила не один рекорд, а сразу два. «Одержав две победы на тай-брейке, Соболенко дважды переписала историю», — заявил Беркок. Первый, как уже было сказано, — количество выигранных тай-брейков в целом (после матча — 18, сейчас — 19), второй — число побед подряд. Тогда у спортсменки случилась серия из 16 успешных тай-брейков. На данный момент их уже 17. Предыдущий рекорд принадлежал американской теннисистке Слоан Стивенс — на её счету их было 14.
Всего Арина сыграла 20 тай-брейков в текущем сезоне. 19 из них она выиграла. Если бы не россиянка Екатерина Александрова, то белоруска могла бы считаться поистине непобедимой. Александрова — единственная теннисистка, которая смогла взять тай-брейк у Соболенко. Это произошло на турнире WTA-1000 в Дохе в феврале 2025 года. Тогда Екатерина забрала не только сет, но и встречу.
Сама первая ракетка мира весьма сдержанно оценивает свой рекорд. После матча второго круга US Open с Полиной Кудерметовой она призналась, за счёт чего ей удаётся поддерживать феноменальный уровень игры: «Честно говоря, не знаю. Просто стараюсь оставаться агрессивной и бороться за каждое очко. Я понимаю, что любое очко может стать переломным в сете, поэтому держусь и играю активно».
Сомневаться в рекорде Соболенко точно нельзя. На данный момент исторический список тай-брейков Арины «Тайбрейколенко» выглядит так:
- Путинцева (Брисбен, третий круг), 7−6 (7:2), 6−4;
- Таусон (Australian Open, третий круг), 7−6 (7:5), 6−4;
- Александрова (Доха, второй круг) 6−3, 3−6, 6−7 (5:7);
- Кесслер (Индиан-Уэллс, второй круг), 7−6 (7:4), 6−3;
- Костюк (Мадрид, ¼ финала), 7−6 (7:4), 7−6 (9:7);
- Гауфф (Мадрид, финал), 6−3, 7−6 (7:3);
- Костюк (Рим, четвёртый круг), 6−1, 7−6 (10:8);
- Чжэн Циньвэнь («Ролан Гаррос», ¼ финала), 7−6 (7:3), 6−3
- Швёнтек («Ролан Гаррос», ½ финала), 7−6 (7:1), 4−6, 6−0;
- Гауфф («Ролан Гаррос», финал), 7−6 (7:5), 2−6, 4−6;
- Масарова (Берлин, второй круг), 6−2, 7−6 (8:6);
- Рыбакина (Берлин, ¼ финала), 7−6 (8:6), 3−6, 7−6 (8:6);
- Боузкова (Уимблдон, второй круг), 7−6 (7:4), 6−4;
- Радукану (Уимблдон, третий круг), 7−6 (8:6), 6−4;
- Мертенс (Уимблдон, четвёртый круг), 6−4, 7−6 (7:4);
- Радукану (Цинциннати, третий круг), 7−6 (7:3), 4−6, 7−6 (7:5);
- Полина Кудерметова (US Open, второй круг), 7−6 (7:4), 6−2.
Никто из остальных теннисисток пока не подобрался к подобным результатам. К примеру, пятая ракетка мира Мирра Андреева провела 12 тай-брейков, и счёт по ним — 6−6. А у преследовательницы Арины — Иги Швёнтек, занимающей вторую строчку рейтинга, в этом сезоне было 10 тай-брейков, из которых она выиграла только три. Единственной спортсменкой, которая в последнее время приближалась к цифрам белоруски с возможностью поставить рекорд, была Елена Рыбакина в 2023 году. Тогда она выиграла 16 тай-брейков за год — ровно столько же, сколько Билли Джин Кинг и Венди Тёрнбулл в 1970-х.
В следующем круге Соболенко встретится с 22-летней канадской спортсменкой Лейлой Фернандес (30-й номер). Возможно, тай-брейк снова не заставит себя долго ждать и Арина установит на текущем US Open новые рекорды.
Открытый чемпионат США пройдёт с 24 августа по 7 сентября.
Анна Агапова