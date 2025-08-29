Соболенко назвали «Тайбрейколенко». Всё потому, что побила рекорд, державшийся 54 года

Впервые так теннисистку назвал журналист Tennis.com Джон Беркок после её матча с британкой Эммой Радукану на недавнем «тысячнике» в Цинциннати. Белоруска выиграла сразу два тай-брейка в трёхсетовом поединке. Благодаря этому она установила не один рекорд, а сразу два. «Одержав две победы на тай-брейке, Соболенко дважды переписала историю», — заявил Беркок. Первый, как уже было сказано, — количество выигранных тай-брейков в целом (после матча — 18, сейчас — 19), второй — число побед подряд. Тогда у спортсменки случилась серия из 16 успешных тай-брейков. На данный момент их уже 17. Предыдущий рекорд принадлежал американской теннисистке Слоан Стивенс — на её счету их было 14.