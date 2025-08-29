5 матчболов упустил Хачанов во 2-м круге US Open! И драматично проиграл 76-й ракетке мира

Вторая партия тоже складывалась в пользу Хачанова. Хоть и не сразу. Стартовал сет с трёх выигранных подряд геймов Майхшака, один из которых — на подаче российского теннисиста. Карен допускал много необязательных ошибок по длине, а Камиль стал всё чаще использовать сёрв-энд-воллей и укороченные, которыми начал утомлять соперника. В этой партии теннисная удача благоволила самому рискованному и отважному — и им оказался Хачанов, который из затяжных обменов выходил классным виннером. Случалось это регулярно, в том числе и на тай-брейке, который Карен забрал со счётом 7:4 и повёл по сетам.