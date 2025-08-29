Ричмонд
Четыре из 13 российских теннисистов вышли в третий круг US Open

Борьбу на турнире продолжают Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Андрей Рублев.

Источник: AP 2024

Только четыре из 13 российских теннисистов пробились в третий круг US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема».

В женской сетке борьбу продолжат Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Анна Калинская. Завершили борьбу во втором круге Анастасия Потапова, Полина Кудерметова, Людмила Самсонова, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова, Камилла Рахимова и Анастасия Захарова.

У мужчин до третьего круга дошел только Андрей Рублев. Карен Хачанов и Роман Сафиуллин свои матчи проиграли. Самым неожиданным вышло поражение Хачанова от 76-й ракетки мира, поляка Камиля Майхшака (6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10), где россиянин вел 2:0 по сетам, а также не реализовал пять матчболов.

Андреева в третьем круге сыграет с американкой Тейлор Таунсенд, Александрова — с немкой Лаурой Зигемунд, Калинская — со второй ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши, Рублев — с Коулманом Воном из Гонконга.

US Open завершится 7 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $90 млн.

