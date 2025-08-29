Четыре из 13 российских теннисистов вышли в третий круг US Open

У мужчин до третьего круга дошел только Андрей Рублев. Карен Хачанов и Роман Сафиуллин свои матчи проиграли. Самым неожиданным вышло поражение Хачанова от 76-й ракетки мира, поляка Камиля Майхшака (6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10), где россиянин вел 2:0 по сетам, а также не реализовал пять матчболов.